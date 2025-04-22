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Немецкие топ-клубы заинтересованы в подписании талантливого центрбека Страсбура
В его услугах также заинтересованы представители Серии А и АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкие топ-клубы заинтересованы в трансфере талантливого центрального защитника "Страсбура".
По информации от журналиста Экрема Конура, леверкузенский "Байер" и дортмундская "Боруссия" готовы соперничать с командами Английской Премьер-лиги и Серии А за подписание 21-летнего французского защитника Исмаэля Дукуре, который является ключевым футболистом команды, ведущей борьбу за попадание в еврокубки на следующий сезон.
Его действующий контракт со "Страсбуром" рассчитан до конца июня 2026 года.
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Добавим, что в этом сезоне Исмаэль Дукуре провел 28 матчей за "Страсбур" во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
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