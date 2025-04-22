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Вингер Баварии отклонил исходное предложение из Саудовской Аравии

Германия

Сане не захотел менять клуб

Вингер Баварии отклонил исходное предложение из Саудовской Аравии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Баварии" Лерой Сане отказался перейти в "Аль-Иттихад".

По информации Bayern & Germany, саудовский клуб был готов предложить 29-летнему немецкому футболисту огромную зарплату, однако сам игрок не заинтересован в переезде на Ближний Восток этим летом.

Вместо этого Сане предпочитает продолжить свою карьеру в мюнхенской "Баварии". Клуб предложил ему новый трехлетний контракт, рассчитанный до 2028 года, с заработной платой около 15 миллионов евро в год. Но официально соглашение между сторонами еще не подписано.

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Бавария (Мюнхен) Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Лерой Сане
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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