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Вингер Баварии отклонил исходное предложение из Саудовской Аравии
Сане не захотел менять клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Баварии" Лерой Сане отказался перейти в "Аль-Иттихад".
По информации Bayern & Germany, саудовский клуб был готов предложить 29-летнему немецкому футболисту огромную зарплату, однако сам игрок не заинтересован в переезде на Ближний Восток этим летом.
Вместо этого Сане предпочитает продолжить свою карьеру в мюнхенской "Баварии". Клуб предложил ему новый трехлетний контракт, рассчитанный до 2028 года, с заработной платой около 15 миллионов евро в год. Но официально соглашение между сторонами еще не подписано.
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