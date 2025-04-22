Мусиала высказался о возобновлении после травмы

Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала рассказал о своем процессе восстановления после травмы.

"Я начал работать над своим возвращением в первый же день после повреждения, и пока все идет по плану. У меня одна цель: Клубный чемпионат мира. Потому что на кону много престижа, доход для клуба и новый международный титул. И мы хотим его выиграть. Я хочу вернуться на поле в США".