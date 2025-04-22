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Мусиала высказался о возобновлении после травмы
Футболист нацелен на возвращение в Клубный чемпионат мира
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала рассказал о своем процессе восстановления после травмы.
"Я начал работать над своим возвращением в первый же день после повреждения, и пока все идет по плану. У меня одна цель: Клубный чемпионат мира. Потому что на кону много престижа, доход для клуба и новый международный титул. И мы хотим его выиграть. Я хочу вернуться на поле в США".
Напомним, что у Джамала разрыв мышцы левого подколенного сухожилия.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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