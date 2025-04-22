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Мусиала – о вылете Баварии из ЛЧ: Было больно

Германия

Игрок поделился своими эмоциями

Мусиала – о вылете Баварии из ЛЧ: Было больно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала поделился своими эмоциями после вылета мюнхенского клуба из Лиги чемпионов.

"Смотреть на поражение беспомощно по телевизору было действительно больно. Я страдал вместе с ребятами; я считаю, что мы прекрасно боролись, несмотря на отсутствие ключевых игроков, и заслуживали больше", – сказал Мусиала.

Напомним, что в полуфинал ЛЧ вышли: "Барселона", "Интер", "Арсенал" и "ПСЖ".

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Бавария (Мюнхен) Джамал Мусиала
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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