Мусиала – о вылете Баварии из ЛЧ: Было больно

Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала поделился своими эмоциями после вылета мюнхенского клуба из Лиги чемпионов.

"Смотреть на поражение беспомощно по телевизору было действительно больно. Я страдал вместе с ребятами; я считаю, что мы прекрасно боролись, несмотря на отсутствие ключевых игроков, и заслуживали больше", – сказал Мусиала.