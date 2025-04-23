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Байер рассматривает игрока Ювентуса на замену своего лидера

Германия

Но есть интерес и со стороны других европейских клубов

Байер рассматривает игрока Ювентуса на замену своего лидера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Журналист Мирко Ди Натале подтверждает слухи о 22-летнем универсальном защитнике "Ювентуса" Николо Савоне, который способен сыграть как в центре обороны, так и на правом фланге защиты или в роли латераля в пятерке полузащитников. Игрок находится в поле зрения многих европейских клубов.

Наибольшую заинтересованность демонстрирует "Байер", который планирует обновление флангов защиты, ведь Джереми Фримпонг, вероятно, покинет команду. Немцы могут предложить за Николо от 20 до 25 миллионов евро.

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В Премьер-лиге ситуацию внимательно отслеживают "Борнмут", а также "Эвертон" и "Вест Хэм". Источники, приближенные к "Ювентусу", отмечают, что пока рано говорить о чем-то конкретном, однако клуб внимательно анализирует ситуацию и может согласиться на продажу, если поступит слишком выгодное предложение.

Добавим, что в этом сезоне на счету итальянца 2 гола и 1 ассист в 33-х матчах за "Юве" во всех турнирах.

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Ювентус (Турин) Байер (Леверкузен) Эвертон (Ливерпуль) Борнмут Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Tutto Juve
Опубликовал: Алексей Полищук
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