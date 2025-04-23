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Боруссия Дортмунд начнет переговоры с Челси по талантливому полузащитнику
Хотят оставить его в клубе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "Боруссия Д" вскоре начнет переговоры с "Челси" относительно будущего Карни Чуквуемеки.
Англичанин, который сейчас играет за "Боруссию" на правах аренды, уже оправился от проблем с формой, которые мешали ему в начале аренды. Две недели назад он впервые вышел в старте за "Дортмунд" и сразу же забил в ворота "Фрайбурга".
Несмотря на то, что выкупить Чуквуемеку будет дорого, в клубе серьезно рассматривают такую возможность. Однако, учитывая цену и контракт с "Челси", рассчитанный до 2028 года, скорее всего "Боруссия" сначала попытается договориться о продлении аренды еще на один сезон.
Добавим, что в этом сезоне 21-летний англичанин провел 10 матчей за "Боруссию Д" во всех турнирах, забив 1 гол.
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