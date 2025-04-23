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Полузащитник Байера стремится сменить клуб из-за недостатка игрового времени

Германия

Мечтает сыграть на Чемпионате мира

Полузащитник Байера стремится сменить клуб из-за недостатка игрового времени

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник Роберт Андрих стал очередным игроком, который может покинуть "Байер". После новостей о вероятных потерях Хаби Алонсо и Флориана Вирца, кажется, что в леверкузенском клубе назревает массовый "выход".

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Как сообщает Kicker, 30-летний Андрих недоволен своим положением в команде и рассматривает трансфер, чтобы повысить шансы попасть в состав сборной Германии, с которой он мечтает поехать на предстоящий Чемпионат мира.

В 2025 году он ни разу не вышел в стартовом составе в матчах Лиги чемпионов, а после зимней паузы провел на поле лишь 714 из возможных 1920 минут. В двух последних матчах Бундеслиги Андрих вообще остался на скамейке запасных. Конкуренция в центре поля высока – впереди немца в иерархии сейчас находятся Паласиос и Алеиш Гарсия. Поэтому чтобы оставаться в поле зрения тренера национальной команды, игроку придется искать клуб, где он сможет получать стабильную игровую практику.

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Добавим, что в этом сезоне на счету 30-летнего полузащитника 2 гола и 2 ассиста в 32 матчах за "Байер" во всех турнирах.

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Германия Байер (Леверкузен) Роберт Андрих
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Алексей Полищук
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