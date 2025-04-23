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Ветеран Баварии отклонил предложения от клубов из МЛС и Серии А
Однако у него есть другие варианты для продолжения карьеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер отклонил предложения от клубов из МЛС и Серии А.
Как сообщает немецкое издание Bild, официальное предложение от "Цинциннати", играющего в MLS, Томасом Мюллером было отклонено. Также 35-летний немец отказался от переезда в "Фиорентину" из Серии А.
Отмечается, что сейчас будущее Мюллера остается неопределенным. Однако легендарный футболист "Баварии", который собирается покинуть команду после Клубного чемпионата мира, имеет другие варианты для продолжения своей карьеры, ведь ему поступают запросы от клубов из Англии, Турции и Италии.
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Добавим, что в этом сезоне Томас Мюллер забил 6 голов и отдал 6 ассистов в 40 играх за "Баварию" во всех турнирах.
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