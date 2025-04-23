Боруссия Дортмунд рассматривает вариант возвращения своего легендарного защитника

Из-за травмы Нико Шлоттербека "Боруссия" нуждается в дополнительном центральном защитнике для Клубного Чемпионата мира этим летом. Однако потенциальное возвращение Матса Хуммельса полностью зависит от самого игрока. Как сообщает BILD, дортмундский клуб установил контакт с 36-летним защитником, хотя пока неизвестно, сделали ли ему официальное предложение.

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Немецкое издание не исключает, что Хуммельс может вернуться на поле уже этим летом, но отмечает, что сам футболист, похоже, склоняется к длительной паузе в своей карьере. После недавно объявления о завершении карьеры по окончании текущего сезона, Хуммельс, по сообщению, хочет дать себе полный календарный год на размышления относительно своего будущего.

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BILD также отмечает, что "Боруссия" заинтересована в том, чтобы предложить Хуммельсу административную должность в клубе или помочь ему начать тренерскую карьеру. В то же время, учитывая давние проблемы дортмундского руководства и прямую критику со стороны Хуммельса, такое развитие событий кажется маловероятным. В любом случае, двери остаются открытыми – Хуммельс сам может выбрать, в каком статусе он желает вернуться.

Добавим, что в этом сезоне на счету немца 1 гол в 19 матчах за "Рому" во всех турнирах.