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Бавария ищет нового центрбека после вылета из Лиги чемпионов

Германия

Об этом пишет Флориан Плеттенберг

Бавария ищет нового центрбека после вылета из Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мюнхенская "Бавария" ищет нового центрального защитника мирового уровня. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

По его информации источника, изначально клуб не планировал усиливать эту позицию в летнее трансферное окно. Однако, вылет из четвертьфинала Лиги чемпионов от "Интера" заставил руководство "Баварии" пересмотреть свои планы.

Параллельно с этим, переговоры по продлению контракта с Дайо Упамекано зашли в тупик из-за высоких финансовых требований футболиста. Также не исключается возможность ухода Ким Мин Дже, если он получит более выгодное предложение от другого клуба и изъявит желание сменить команду.

В то же время "Бавария" все еще заинтересована в продолжении сотрудничества с Эриком Дайером, и переговоры с ним продолжаются.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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