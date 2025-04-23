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Бавария ищет нового центрбека после вылета из Лиги чемпионов
Об этом пишет Флориан Плеттенберг
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" ищет нового центрального защитника мирового уровня. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.
По его информации источника, изначально клуб не планировал усиливать эту позицию в летнее трансферное окно. Однако, вылет из четвертьфинала Лиги чемпионов от "Интера" заставил руководство "Баварии" пересмотреть свои планы.
Параллельно с этим, переговоры по продлению контракта с Дайо Упамекано зашли в тупик из-за высоких финансовых требований футболиста. Также не исключается возможность ухода Ким Мин Дже, если он получит более выгодное предложение от другого клуба и изъявит желание сменить команду.
В то же время "Бавария" все еще заинтересована в продолжении сотрудничества с Эриком Дайером, и переговоры с ним продолжаются.
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