Бавария ищет нового центрбека после вылета из Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" ищет нового центрального защитника мирового уровня. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

По его информации источника, изначально клуб не планировал усиливать эту позицию в летнее трансферное окно. Однако, вылет из четвертьфинала Лиги чемпионов от "Интера" заставил руководство "Баварии" пересмотреть свои планы.

Параллельно с этим, переговоры по продлению контракта с Дайо Упамекано зашли в тупик из-за высоких финансовых требований футболиста. Также не исключается возможность ухода Ким Мин Дже, если он получит более выгодное предложение от другого клуба и изъявит желание сменить команду.

В то же время "Бавария" все еще заинтересована в продолжении сотрудничества с Эриком Дайером, и переговоры с ним продолжаются.