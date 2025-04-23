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Томас Мюллер - о Баварии: Я никогда не хотел покидать этот клуб

Германия

Немец высказался о лояльности к своей родной команде

Томас Мюллер - о Баварии: Я никогда не хотел покидать этот клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Баварии" Томас Мюллер, отвечая на вопросы маленьких болельщиков команды, рассказал о том, почему он оставался верен клубу на протяжении стольких лет.

"Бавария" — это очень замечательный клуб для меня, поэтому я никогда не хотел покидать его. Конечно, иногда были времена, когда все было не совсем так. Например, мой бывший тренер Луи ван Гал хотел привести меня в Англию. Однако тогда я этого не сделал, и сейчас, после всех этих лет, я все еще здесь и чувствую себя хорошо.

Напомним, что по завершении этого сезона Томас Мюллер покинет "Баварию". Его последним турниром станет Клубный чемпионат мира, который состоится в этом году в США в период с 14-го июня по 13-е июля.

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Всю свою карьеру 35-летний Томас Мюллер провел в "Баварии". Он отыграл 747 матчей за клуб во всех турнирах, забив 248 голов и отдав 274 ассиста.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Андрей Журба
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