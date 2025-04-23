Бавария определилась с иерархией голкиперов на следующий сезон - СМИ

Мюнхенская "Бавария" определилась с иерархией голкиперов на следующий сезон.

Как сообщил журналист Флорин Плеттенберг из издания Sky Sport, руководство "красных" не будет подписывать летом нового вратаря, ведь они сформировали тройку игроков, которые будут конкурировать между собой за место в основе.

Отмечается, что первым номером до сих пор остается Мануэль Нойер, а резервными голкиперами будут Йонас Урбиг и Свен Ульрайх. Ожидается, что Даниэль Перец будет продан или отправлен в аренду. Нет изменений в вопросе насчет будущего Александера Нюбеля, который будет оставаться в аренде в "Штутгарте" по крайней мере до лета 2026 года.

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Слухи о том, что "Бавария" якобы заинтересована в подписании Хоана Гарсии из "Эспаньола" неправдивы, но в клубе высоко оценивают талант 23-летнего испанца. Он не находится в их списке трансферных целей на лето.