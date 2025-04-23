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Бавария готова попрощаться со своим центрбеком летом, если поступит выгодное предложение

Германия

Ким Мин Дже заинтересовал несколько клубов из Саудовской Аравии

Бавария готова попрощаться со своим центрбеком летом, если поступит выгодное предложение

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник мюнхенской "Баварии" Ким Мин Дже может сменить клубную прописку уже этим летом, если поступит выгодное предложение как для самого игрока, так и для немецкого гранда. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, футболист не является "неприкосновенным" в составе "Баварии", и ряд европейских клубов внимательно следят за его ситуацией. Более того, интерес к 28-летнему защитнику начали проявлять и клубы из Саудовской профессиональной лиги.

Ким Мин Дже имеет контракт с "Баварией", который рассчитан до 30 июня 2028 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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