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Бавария готова попрощаться со своим центрбеком летом, если поступит выгодное предложение
Ким Мин Дже заинтересовал несколько клубов из Саудовской Аравии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник мюнхенской "Баварии" Ким Мин Дже может сменить клубную прописку уже этим летом, если поступит выгодное предложение как для самого игрока, так и для немецкого гранда. Об этом сообщил Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, футболист не является "неприкосновенным" в составе "Баварии", и ряд европейских клубов внимательно следят за его ситуацией. Более того, интерес к 28-летнему защитнику начали проявлять и клубы из Саудовской профессиональной лиги.
Ким Мин Дже имеет контракт с "Баварией", который рассчитан до 30 июня 2028 года.
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