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Экс-нападающий Байера и сборной Германии присоединился к клубу Третьей Бундеслиги

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Экс-нападающий Байера и сборной Германии присоединился к клубу Третьей Бундеслиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-нападающий "Байера" и сборной Германии присоединился к клубу Третьей Бундеслиги.

21 апреля «Мюнхен 1860» объявил о подписании Кевина Фоланда. Немецкий нападающий – воспитанник клуба и играл за команду до 2012 года.

У Фоланда был действующий контракт с «Унионом Берлин» до 2026 года, и он был расторгнут. Соглашение с «Мюнхеном 1860» подписано на два года.

"Я хотел ясности. Для меня огромная честь вернуться в «Львов». Это просто мурашки по коже! С нетерпением жду, что принесут следующие два года", - сказал Волланд.

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Нападающий в своей карьере играл за «Хоффенхайм», «Байер», «Монако» и «Унион Берлин».

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Источник:
TSV 1860 Munchen
Опубликовал: Владислав Прийменко
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