Боруссия Дортмунд собирается продолжить сотрудничество со своим тренером 

По информации BILD, руководство дортмундской "Боруссии" уже приняло решение сохранить Нико Ковача главным тренером команды на следующий сезон, независимо от того, сможет ли клуб пробиться в еврокубки в этом году.

После неудачного старта под руководством Ковача команда постепенно набрала форму. "Боруссия" выдала сильный матч против "Барселоны" в Лиге чемпионов, едва не совершив камбэк во втором поединке, а в Бундеслиге имеет четырехматчевую серию без поражений и снова приблизилась к еврозоне.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Несмотря на итоговое место в таблице, клуб планирует продолжить сотрудничество с хорватским специалистом. Ковач за короткое время смог привить команде боевой дух и рабочую этику – его стиль работы сложный, но эффективный, что видно по последним результатам "Боруссии".

Ожидается, что летом в Дортмунде произойдут значительные изменения в составе, и стабильность на тренерском мостике рассматривается как ключевой фактор для того, чтобы оставаться конкурентоспособными в следующем сезоне.

Добавим, что за 4 тура до конца чемпионата "Боруссия" занимает 7 место в турнирной таблице Бундеслиги с 45 очками, отставая от зоны Лиги чемпионов на 4 пункта.