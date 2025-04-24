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Боруссия Дортмунд собирается продолжить сотрудничество со своим тренером 

Германия

Хотят стабильности на должности

Боруссия Дортмунд собирается продолжить сотрудничество со своим тренером 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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По информации BILD, руководство дортмундской "Боруссии" уже приняло решение сохранить Нико Ковача главным тренером команды на следующий сезон, независимо от того, сможет ли клуб пробиться в еврокубки в этом году.

После неудачного старта под руководством Ковача команда постепенно набрала форму. "Боруссия" выдала сильный матч против "Барселоны" в Лиге чемпионов, едва не совершив камбэк во втором поединке, а в Бундеслиге имеет четырехматчевую серию без поражений и снова приблизилась к еврозоне.

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Несмотря на итоговое место в таблице, клуб планирует продолжить сотрудничество с хорватским специалистом. Ковач за короткое время смог привить команде боевой дух и рабочую этику – его стиль работы сложный, но эффективный, что видно по последним результатам "Боруссии".

Ожидается, что летом в Дортмунде произойдут значительные изменения в составе, и стабильность на тренерском мостике рассматривается как ключевой фактор для того, чтобы оставаться конкурентоспособными в следующем сезоне.

Добавим, что за 4 тура до конца чемпионата "Боруссия" занимает 7 место в турнирной таблице Бундеслиги с 45 очками, отставая от зоны Лиги чемпионов на 4 пункта.

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Боруссия (Дортмунд) Нико Ковач
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Источник:
BILD
Опубликовал: Алексей Полищук
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