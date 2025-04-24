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Вратарь топ-клуба Бундеслиги рассказал о своём будущем
Делает, как чувствует
transfermarkt
Вратарь топ-клуба Бундеслиги рассказал о своём будущем.
Голкипер "РБ Лейпцига" Питер Гулачи хочет продлить контракт с клубом. Но "быки" готовят более молодого преемника.
"Вся семья чувствует себя комфортно. Со своей стороны, я очень хорошо представляю, что это будет продолжаться не один год", — заявил вратарь.
Петер Гулачи выступает за "РБ Лейпциг" с 2015 года. В данный момент на счету 34-летнего вратаря 337 сыгранных поединков за "быков".
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Контракт футболиста с клубом действителен до 2026 года.
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Источник:Kicker
Опубликовал: Владислав Прийменко
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