Вратарь топ-клуба Бундеслиги рассказал о своём будущем.

Голкипер "РБ Лейпцига" Питер Гулачи хочет продлить контракт с клубом. Но "быки" готовят более молодого преемника.

"Вся семья чувствует себя комфортно. Со своей стороны, я очень хорошо представляю, что это будет продолжаться не один год", — заявил вратарь.

Петер Гулачи выступает за "РБ Лейпциг" с 2015 года. В данный момент на счету 34-летнего вратаря 337 сыгранных поединков за "быков".

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Контракт футболиста с клубом действителен до 2026 года.