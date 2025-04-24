Поставил в пример легендарного игрока. Юрген Клопп дал совет молодым футболистам

Экс-тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал совет молодым футболистам.

Немецкий специалист сказал, что нужно давать шанс молодым футболистам. При этом тренер дал один совет игрокам.

"В своей карьере вы должны научиться защищаться. На планете есть только один игрок, которому не нужно защищаться, — и это Лионель Месси.

Работа против мяча имеет решающее значение для успеха в современном футболе. Поэтому "основа любой карьеры" — отыгрывать и закрывать пробелы, когда у вас нет мяча. Это не лишает вас удовольствия от игры, а наоборот, делает вас полноценным игроком", - заявил Клопп.