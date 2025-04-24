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Подпишут контракт на выходных. Байер нашёл преемника звёздного полузащитника во Второй Бундеслиге
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер" нашёл преемника звёздного полузащитника во Второй Бундеслиге.
19-летний алжирский полузащитник Ибрагим Маза из "Герты" на выходных подпишет долгосрочный контракт с "Байером".
После матча с "Магдебургом" документы подпишут в Леверкузене и вскоре объявят. Поединок пройдёт 25 апреля в 19:30 по киевскому времени.
В среднесрочной перспективе плеймейкер Маза будет рассматриваться как преемник суперзвезды Флориана Вирца.
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В этом сезоне Ибрагхим Маза сыграл в 32-х матчах "Герты", в которых забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.
TransferMarkt оценивает футболиста в 12 млн евро.
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