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Подпишут контракт на выходных. Байер нашёл преемника звёздного полузащитника во Второй Бундеслиге

Германия

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Подпишут контракт на выходных. Байер нашёл преемника звёздного полузащитника во Второй Бундеслиге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Байер" нашёл преемника звёздного полузащитника во Второй Бундеслиге.

19-летний алжирский полузащитник Ибрагим Маза из "Герты" на выходных подпишет долгосрочный контракт с "Байером".

После матча с "Магдебургом" документы подпишут в Леверкузене и вскоре объявят. Поединок пройдёт 25 апреля в 19:30 по киевскому времени.

В среднесрочной перспективе плеймейкер Маза будет рассматриваться как преемник суперзвезды Флориана Вирца.

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В этом сезоне Ибрагхим Маза сыграл в 32-х матчах "Герты", в которых забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.

TransferMarkt оценивает футболиста в 12 млн евро.

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Опубликовал: Владислав Прийменко
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