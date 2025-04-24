Бавария со скидкой готова продать своего форварда Тоттенхэму

"Бавария" рассматривает возможность полноценной продажи своего молодого форварда Матиса Теля лондонскому "Тоттенхэму". Об этом сообщает Bayern & Germany.

19-летний французский нападающий сейчас выступает за "шпоры" на правах аренды, срок которой истекает 30 июня 2025 года.

По информации источника, мюнхенский клуб готов пойти на значительное снижение цены за игрока, и сумма компенсации за Теля ожидается значительно меньше 50 миллионов евро.