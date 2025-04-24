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Бавария со скидкой готова продать своего форварда Тоттенхэму
Тель может остаться в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" рассматривает возможность полноценной продажи своего молодого форварда Матиса Теля лондонскому "Тоттенхэму". Об этом сообщает Bayern & Germany.
19-летний французский нападающий сейчас выступает за "шпоры" на правах аренды, срок которой истекает 30 июня 2025 года.
По информации источника, мюнхенский клуб готов пойти на значительное снижение цены за игрока, и сумма компенсации за Теля ожидается значительно меньше 50 миллионов евро.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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