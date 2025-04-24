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Президент одного из лидеров Бундеслиги рассказал о перенесённой операции на сердце и своём будущем

Германия

Страшный случай 

Президент одного из лидеров Бундеслиги рассказал о перенесённой операции на сердце и своём будущем

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент одного из лидеров Бундеслиги рассказал о перенесённой операции на сердце и своём будущем.

21 февраля президент "Айнтрахта" Матиас Бек перенёс хирургическое вмешательство.

"Это была критическая ситуация. Кровеносный сосуд в сердце был заблокирован на 90 процентов — это было опасно для жизни.

После операции здоровье нормализовалось", - сказал Бек.

Уже четыре недели он работает президентом "Айнтрахта" и председателем наблюдательного совета футбольной компании. По словам Бека, он начнёт делегировать больше работы своим сотрудникам.

"Я останусь на обеих должностях. Конечно, я буду распределять больше обязанностей в Исполнительном комитете и Наблюдательном совете и делегировать больше работы своим сотрудникам. Возможно, это было одной из моих слабостей, но я извлек из этого урок", — сказал Бек.

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Напомним, сейчас "Айнтрахт" занимает 3-е место в Бундеслиге, набрав 52 балла.

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Опубликовал: Владислав Прийменко
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