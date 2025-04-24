  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Аугсбург подписал французского таланта

В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аугсбург подписал французского таланта

Германия

Первое усиление на предстоящий сезон

Аугсбург подписал французского таланта

Тransfermarkt

Новина українською

ФК "Аугсбург" объявил о своем первом подписании на следующий сезон — Килиан Донг присоединяется к клубу из Бундеслиги. Француз переходит в "Аугсбург" из клуба второго дивизиона Франции – "Труа" – и подпишет контракт до 2030 года.

Поскольку контракт Донга с "Труа" истекает в конце сезона, клуб Бундеслиги не должен платить трансферную сумму. В официальном заявлении клуба 20-летний вингер отметил о "очень положительных переговорах", которые он провел с представителями "Аугсбурга".

"Я очень хотел перейти в "Аугсбург", потому что это клуб с амбициями, который обеспечивает оптимальную поддержку и развитие для молодых игроков", - заявил Донг.

Донг провел три матча за сборную Франции U-20, привлек внимание голом в поразительной ничьей 4-4 против немецких юниоров в марте 2024 года.

Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 600 тысяч евро.

Читайте такжеШахтер – Динамо, Барселона – Реал, полуфиналы Кубка Украины. Расписание футбола на 21 – 27 апреля
По теме
yellow-arrow
Украинец продлил контракт с клубом Бундеслиги
yellow-arrow
Президент одного из лидеров Бундеслиги рассказал о перенесённой операции на сердце и своём будущем
yellow-arrow
Бавария со скидкой готова продать своего форварда Тоттенхэму
Аугсбург
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
kicker
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости