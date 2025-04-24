Аугсбург подписал французского таланта

ФК "Аугсбург" объявил о своем первом подписании на следующий сезон — Килиан Донг присоединяется к клубу из Бундеслиги. Француз переходит в "Аугсбург" из клуба второго дивизиона Франции – "Труа" – и подпишет контракт до 2030 года.

Поскольку контракт Донга с "Труа" истекает в конце сезона, клуб Бундеслиги не должен платить трансферную сумму. В официальном заявлении клуба 20-летний вингер отметил о "очень положительных переговорах", которые он провел с представителями "Аугсбурга".

"Я очень хотел перейти в "Аугсбург", потому что это клуб с амбициями, который обеспечивает оптимальную поддержку и развитие для молодых игроков", - заявил Донг.

Донг провел три матча за сборную Франции U-20, привлек внимание голом в поразительной ничьей 4-4 против немецких юниоров в марте 2024 года.

Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 600 тысяч евро.