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Ассистент главного тренера сборной Германии покинет команду летом
Хочет сделать следующий шаг
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Летом Сандро Вагнер по собственному желанию покинет Немецкий футбольный союз. По договоренности с главным тренером Юлианом Нагельсманом, 37-летний специалист завершит свою деятельность в качестве ассистента тренера национальной сборной Германии после финала четырех Лиги Наций.
"Работа ассистентом тренера национальной сборной Германии было и есть огромной честью для меня. Я всегда буду благодарен за эту возможность и горд, что вместе с великолепной командой тренеров мы достигли многого. В частности, домашний чемпионат Европы останется для меня незабываемым опытом.
Но я хочу сделать следующий шаг в ближайшее время. Не секрет, что мое большое желание – стать главным тренером. Начиная с моих занятий на курсах по футбольному образованию в январе, это стало для меня еще более понятным. Я сообщил всем заинтересованным лицам об этом в открытых и очень добрых разговорах. Я благодарен за их понимание.
Теперь мы можем с полной отдачей сосредоточиться на нашей следующей большой цели: выиграть Лигу наций у себя дома", – сказал Вагнер.
Добавим, что Вагнер работает ассистентом тренера с сентября 2023 года.
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