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Бундеслига. Штутгарт – Хайденхайм 0:1. Очки жизни для гостей

Германия

Хонсак крадет 3 очка в Штутгарте

Бундеслига. Штутгарт – Хайденхайм 0:1. Очки жизни для гостей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 31-й тур

Штутгарт, Мерседес Бенц Арена

Штутгарт – Хайденхайм 0:1

Гол: Хонсак 89

Штутгарт: Нюбель – Стергиу (Вольтемаде, 53), Ельч, Шабо, Миттельштедт – Каразор, Штиллер – Ридер (Левелинг, 69), Ундав, Фюрих (Ларсен, 79) – Демирович (Штенцель, 79)

Хайденхайм: Мюллер – Кретциг, Зирслебен, Гимбер, Майнка, Траоре – Дорш (Кербер, 70), Шеппнер, Буш (Конте, 70) – Пирингер (Хонсак, 79), Бек (Келлер, 90+2)

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