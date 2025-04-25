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Бундеслига. Штутгарт – Хайденхайм 0:1. Очки жизни для гостей
Хонсак крадет 3 очка в Штутгарте
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига. 31-й тур
Штутгарт, Мерседес Бенц Арена
Штутгарт – Хайденхайм 0:1
Гол: Хонсак 89
Штутгарт: Нюбель – Стергиу (Вольтемаде, 53), Ельч, Шабо, Миттельштедт – Каразор, Штиллер – Ридер (Левелинг, 69), Ундав, Фюрих (Ларсен, 79) – Демирович (Штенцель, 79)
Хайденхайм: Мюллер – Кретциг, Зирслебен, Гимбер, Майнка, Траоре – Дорш (Кербер, 70), Шеппнер, Буш (Конте, 70) – Пирингер (Хонсак, 79), Бек (Келлер, 90+2)
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