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Перейдет ли Хейсен в Баварию? Мюнхенский клуб принял решение о подписании защитника
Защитник на защитника
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство "Баварии" приняло решение, при каких обстоятельствах подпишут защитника "Борнмута" Дина Хейсена.
Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что "Бавария" подпишет 20-летнего центрального защитника только если мюнхенцы кого-то продадут по защите этим летом.
Добавим, что на данный момент "Бавария" не ведет переговоры с "Борнмутом" по испанцу. Отмечается, что также за игроком следят "Ливерпуль" и "Челси".
За этот сезон Хейсен сыграл в АПЛ в 27 матчах, отличившихся 2 голами и 1 голевой передачей.
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