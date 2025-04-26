Перейдет ли Хейсен в Баварию? Мюнхенский клуб принял решение о подписании защитника

Руководство "Баварии" приняло решение, при каких обстоятельствах подпишут защитника "Борнмута" Дина Хейсена.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что "Бавария" подпишет 20-летнего центрального защитника только если мюнхенцы кого-то продадут по защите этим летом.

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Добавим, что на данный момент "Бавария" не ведет переговоры с "Борнмутом" по испанцу. Отмечается, что также за игроком следят "Ливерпуль" и "Челси".

За этот сезон Хейсен сыграл в АПЛ в 27 матчах, отличившихся 2 голами и 1 голевой передачей.