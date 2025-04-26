  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Перейдет ли Хейсен в Баварию? Мюнхенский клуб принял решение о подписании защитника

В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Перейдет ли Хейсен в Баварию? Мюнхенский клуб принял решение о подписании защитника

Германия

Защитник на защитника

Перейдет ли Хейсен в Баварию? Мюнхенский клуб принял решение о подписании защитника

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Баварии" приняло решение, при каких обстоятельствах подпишут защитника "Борнмута" Дина Хейсена.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что "Бавария" подпишет 20-летнего центрального защитника только если мюнхенцы кого-то продадут по защите этим летом.

Читайте такжеБавария готова попрощаться со своим центрбеком летом, если поступит выгодное предложение

Добавим, что на данный момент "Бавария" не ведет переговоры с "Борнмутом" по испанцу. Отмечается, что также за игроком следят "Ливерпуль" и "Челси".

За этот сезон Хейсен сыграл в АПЛ в 27 матчах, отличившихся 2 голами и 1 голевой передачей.

По теме
yellow-arrow
Бундеслига. Штутгарт – Хайденхайм 0:1. Очки жизни для гостей
yellow-arrow
Европейские топ-клубы следят за вратарем Челси
yellow-arrow
Баварцы готовы удивлять. Байер – Аугсбург. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 26.04.2025
Бавария (Мюнхен) Дин Хейсен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости