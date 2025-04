Уход Алонсо влияет на уход Джонатана Та. Куда перейдет немецкий защитник?

Защитник "Байера" Джонатан Та имеет устную договоренность с "Барселоной" о трансфере этим летом. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

По имеющейся информации, Джонатан Та не продлил контракт с "Байером", ведь он настроен на переход к испанскому гранду. Отмечается, что "Барселона" из-за финансов не может ничего оформить официально, поэтому сейчас 29-летний немец имеет устную договоренность о трансфере с "Барсой".

???????????? Jonathan #Tah has had a verbal agreement with FC Barcelona for several weeks. However, nothing has been signed yet, as the transfer cannot be completed at this stage.



