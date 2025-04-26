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Нападающий Баварии пропустит чемпионский матч своей команды
В такой-то день
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" пропустит чемпионский матч своей команды.
Харри Кейн в матче против "Майнца" получил на 45+1-й минуте жёлтую карточку. Нападающий из-за перебора предупреждений пропустит следующий матч против "РБ Лейпцига".
Этот поединок, в случае победы, станет для "Баварии" чемпионским.
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В этом сезоне Харри Кейн сыграл в Бундеслиге 28 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 9 голевых передач.
На момент написания новости, "Бавария" обыгрывает "Майнц" со счётом 3:0.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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