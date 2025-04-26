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Бундеслига. Отложенное празднование Баварии, рекорд Мюллера и фееричная перестрелка в Киле

Германия

Томас Мюллер сыграет свой 500-й матч в Бундеслиге

Бундеслига. Отложенное празднование Баварии, рекорд Мюллера и фееричная перестрелка в Киле

Getty Images / Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 31-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Аугсбург 2:0

Голы: Шик 13, Буэндиа 45+1

Байер: Коварж – Артур (Фримпонг, 86), Та, Тапсоба, Гримальдо – Телла (Инкапье, 64), Джака, Андрих, Буэндиа (Хофманн, 64) – Виртц (Гарсия, 82) – Шик (Адли, 64)

Аугсбург: Дамен – Матсима, Гауэлеу, Цезигер – Вольф (Гумны, 56), Якич, Оньека, Яннулис (Кудоссу, 56) – Реджбечай (Комюр, 56), Клод-Морис (Йенсен, 81) – Эссенде (Титц, 71)

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Майнц 3:0

Голы: Сане 27, Олисе 40, Дайер 84

Бавария: Урбиг – Лаймер, Дайер, Ким, Станишич – Киммих, Павлович (Горецка, 84) – Олисе, Сане (Мюллер, 84), Гнабри (Коман, 72) – Кейн (Куси-Асаре, 88)

Майнц: Центнер – да Кошта, Ханче-Ольсен, Кор – Каси (Ферачниг, 28), Сано, Амири, Мвене (Вайпер, 74) – Небель (Видмер, 87), Ли Чжэ Сон (Норден, 87) – Буркардт (Зиб, 87)

Зинсхайм, Презеро Арена

Хоффенхайм – Боруссия Дортмунд 2:3

Голы: Гложек 61, Кадержабек 90 – Гирасси 20, Брандт 74, Антон 90+5

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Фрайбург 0:1

Гол: Розенфельдер 49

Удаление в составе хозяев: Арнольд 26

Киль, Хольштайн Арена

Хольштайн – Боруссия Менхенгладбах 4:3

Голы: Матино 15, 90+1, Бернхардссон 23, Гигович 76 – Чванчара 60, Плеа 69, Онора 86

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Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Боруссия (Менхенгладбах) Байер (Леверкузен) Майнц Хоффенхайм (Зинсхайм) Фрайбург Вольфсбург Аугсбург Хольштайн (Киль)
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