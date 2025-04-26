Бундеслига. 31-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Парк

Айнтрахт – РБ Лейпциг 4:0

Голы: Кнауфф 21, 53, Экитике 67, Кох 71

Удаление: Битшиабу 50

"Айнтрахт" уничтожил "РБ Лейпциг" в одном из ключевых матчей в борьбе за Лигу Чемпионов. Франкфурт таким образом на 6 пунктов отрывается от "быков", идущими пятыми. "Орлы" теперь в одной победе от квалификации в главный европейский турнир. А Лейпциг при отставании в 2 пункта еще и ехать к "Баварии" на следующих выходных.

Главным героем встречи неожиданно стал Ансгар Кнауфф. 23-летний вингер оформил первые два гола (до этого был всего 1 мяч за кампанию) в матче и заработал на себе удаление Битшиабу, убившего интригу в поединке.

"Лейпцигу" была жизненно необходима победа, но стартовый план Жольта Лёва словно этого не подразумевал. Лои Опенду остался в запасе, а у Шешко в поддержке остался только Хави Симонс, который впервые сегодня сыграл с капитанской повязкой. Самое удивительное было в защите и полузащите: оба правых латераля Неделькович и Баку появились в старте (последний в центре поля), а Лукеба при этом целиком закрывал левый фланг.

Хозяева спокойно отдали "быкам" мячам и в излюбленной манере уничтожали на контратаках. Под которые гости постоянно подставлялись, то имея хрупкую структуру Rest Defence, то суицидально завышая линию обороны при отсутствии давления на мяч. Словом, идеальные условия для хорошего вечера для Экитике и компании.

При владении 40 на 60 "быки" ушли на перерыв с xG 0.05, допустив при этом тонну моментов у своих ворот. Первый был у Кнауффа в быстром транзите. Экитике протащил, Битшиабу не перекрывал линию передачи, Лукеба поленился вернеться, а потому Кнауффу никто не помешал расстрелять Вандервордта. В идентичной ситуации Экитике до перерыва убежал по лицевой и простреливал Кнауффу на дубль, но с линии мяч вынес Битшиабу.

Битшиабу, которому довелось стать антигероем сразу после перерыва. Лёв признал ошибку, выпустив Опенду вместо Недельковича на вторую половину. Но корректив не успел сыграть. Теат роскошным пасом запустил Кнауффа на буллит, а Битшиабу неудачно вставил ногу и получил красную за фол последней надежды. Самое обидное для гостей, что от гола это не уберегло. Со штрафного Теат мощно приложился, а Кнауфф моментально удвоил с добивания.

В игре 11 на 10 "Айнтрахт" позволил себе перехватить инициативу и оставить "РБ Лейпциг" еще и без мяча. После чего хозяева добили оппонента на стандартах. Альтруист Экитике после 3 созданных моментов для партнеров наконец забил сам после розыгрыша корнера. А с очередного углового Кох довел счет уже до неприличного. 4:0.

Айнтрахт: Трапп – Тута, Кох, Теат (Аменда, 81) – Коллинз (Чендлер 86), Схири, Ларссон, Браун – Кнауфф (Ваи, 75), Баойя (Хейлунд, 75) – Экитике (Шаиби, 82)

РБ Лейпциг: Вандервордт – Гертрюйда, Клостерман, Битшиабу – Неделькович (Опенда, 46), Баку, Зайвальд (Айдара, 86), Баумгартнер (Вермерен, 54), Лукеба – Симонс (Нуса, 76) – Шешко (Гомис, 76)