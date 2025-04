Безумная цифра. Мюллер провел свой юбилейный матч в Бундеслиге

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер провел свой 500-й матч в Бундеслиге за мюнхенский клуб. Произошло это в игре 31-го тура против "Майнца" (3:0).

Таким образом, он стал четвертым игроком, который достиг этой отметки в одном клубе. Рекордсменом является Чарли Кербель (602 матча за "Франкфурт").

500 - Thomas Müller makes his 500th Bundesliga appearance for FC Bayern Munich - he is the fourth player to reach this mark for a single club after Charly Körbel (602 for Frankfurt), Manfred Kaltz (581 for HSV) and Michael Lameck (518 for Bochum). Milestone. @esmuellert_ pic.twitter.com/mJajqlmUOb