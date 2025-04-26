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Безумная цифра. Мюллер провел свой юбилейный матч в Бундеслиге

Германия

Снова пишет историю

Безумная цифра. Мюллер провел свой юбилейный матч в Бундеслиге

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер провел свой 500-й матч в Бундеслиге за мюнхенский клуб. Произошло это в игре 31-го тура против "Майнца" (3:0).

Таким образом, он стал четвертым игроком, который достиг этой отметки в одном клубе. Рекордсменом является Чарли Кербель (602 матча за "Франкфурт").

Мюллер проводит свой 17-й подряд сезон за "Баварию". После его завершения немец покинет клуб.

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Источник:
OptaFranz
Опубликовал: Виктор Иванчук
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