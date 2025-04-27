Компани прокомментировал юбилейный матч нападающего Баварии в Бундеслиге

Тренер "Баварии" Винсент Компани прокомментировал юбилейный матч нападающего клуба в Бундеслиге.

Бельгийский тренер отметил достижение Томаса Мюллера, который провёл свой 500-й матч в турнире, и заявил, что немецкий футболист – образец для подражания.

"У каждого матча своя история, возможно, все 500 матчей были на самом высоком уровне, это невероятно. У него был высший менталитет во всех из них, что и привело его в этот клуб, именно так он создал свою карьеру. Он — высший образец для подражания для других парней.

Нас ждет еще один сложный матч в Лейпциге, но будет много моментов, когда мы сможем отпраздновать достижение Томаса. Теперь мы хотим взять три очка", - сказал Компани.