  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Компани прокомментировал юбилейный матч нападающего Баварии в Бундеслиге

В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Компани прокомментировал юбилейный матч нападающего Баварии в Бундеслиге

Германия

Похвалил футболиста

Компани прокомментировал юбилейный матч нападающего Баварии в Бундеслиге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Баварии" Винсент Компани прокомментировал юбилейный матч нападающего клуба в Бундеслиге.

Бельгийский тренер отметил достижение Томаса Мюллера, который провёл свой 500-й матч в турнире, и заявил, что немецкий футболист – образец для подражания.

"У каждого матча своя история, возможно, все 500 матчей были на самом высоком уровне, это невероятно. У него был высший менталитет во всех из них, что и привело его в этот клуб, именно так он создал свою карьеру. Он — высший образец для подражания для других парней.

Нас ждет еще один сложный матч в Лейпциге, но будет много моментов, когда мы сможем отпраздновать достижение Томаса. Теперь мы хотим взять три очка", - сказал Компани.

В матче против "Майнца" Томас Мюллер вышел на поле на 6 минут и результативными действиями не отметился.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

К слову, "Бавария" обыграла "Майнц" со счётом 3:0.

По теме
yellow-arrow
Бундеслига. Бавария - Майнц 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Бундеслига. Айнтрахт – РБ Лейпциг 4:0. Бодрым шагом в Лигу Чемпионов
yellow-arrow
Безумная цифра. Мюллер провел свой юбилейный матч в Бундеслиге
Венсан Компани Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Бундеслига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FC Bayern
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости