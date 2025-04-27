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Компани прокомментировал юбилейный матч нападающего Баварии в Бундеслиге
Похвалил футболиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Баварии" Винсент Компани прокомментировал юбилейный матч нападающего клуба в Бундеслиге.
Бельгийский тренер отметил достижение Томаса Мюллера, который провёл свой 500-й матч в турнире, и заявил, что немецкий футболист – образец для подражания.
"У каждого матча своя история, возможно, все 500 матчей были на самом высоком уровне, это невероятно. У него был высший менталитет во всех из них, что и привело его в этот клуб, именно так он создал свою карьеру. Он — высший образец для подражания для других парней.
Нас ждет еще один сложный матч в Лейпциге, но будет много моментов, когда мы сможем отпраздновать достижение Томаса. Теперь мы хотим взять три очка", - сказал Компани.
В матче против "Майнца" Томас Мюллер вышел на поле на 6 минут и результативными действиями не отметился.
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К слову, "Бавария" обыграла "Майнц" со счётом 3:0.
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