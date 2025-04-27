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Автор победного гола Боруссии Д в матче Бундеслиги: Нам просто нужно продолжать

Германия

Выразил эмоции

Автор победного гола Боруссии Д в матче Бундеслиги: Нам просто нужно продолжать

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Автор победного гола "Боруссии Д" в матче против "Хоффенхайма" поделился ощущениями от матча.

Защитник "шмелей" Вальдемар Антон сказал, что клуб заслужил победу и он счастлив отметиться голом.

"Чистые эмоции. Мы заслужили это сегодня. Вторая половина была не такой уж хорошей, но мы верили в это до конца, даже после ничьей 2:2. Мы верим в это, и мы вернулись в ключевые моменты.

Я очень, очень рад, что смог забить сегодня. Мы много работали, упорно боролись и временами играли хорошо. Нам просто нужно продолжать". – сказал футболист.

Антон отметился голом на пятой компенсированный минуте второго тайма и помог "Боруссии Д" победить. К слову, это второй гол защитника в Бундеслиге за "шмелей".

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Напомним, что "Боруссия Д" победила "Хоффенхайм" со счётом 3:2.

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Источник:
BVB
Опубликовал: Владислав Прийменко
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