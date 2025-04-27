Нико Ковач после матча с Хоффенхаймом: Так нужно бороться за достижение своих целей

Тренер "Боруссии Д" Нико Ковач прокомментировал победный матч против "Хоффенхайма".

По словам наставника, победу команда заслужила. Но нужно было её оформить раньше в матче.

"Мы играли хорошо на протяжении долгих отрезков, но нам следовало бы завершить игру гораздо раньше, с пенальти и контратакой, которую мы провели с Джейми Гиттенсом. Не сделав этого, мы дали "Хоффенхайму" надежду. Они сделали это дважды. Счет 2:2 был ударом. Я рад, что мы забили последними.

Могу понять, что "Хоффенхайм" очень расстроен этим. Моя команда демонстрировала волю к победе до конца. Вот как нужно бороться за достижение своих целей", - сказал Ковач.