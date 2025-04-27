Мюллер о матче Баварии против Майнца: Это был мой предпоследний домашний матч

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал матч против "Майнца".

Футболист заявил, что матч пошёл по плану и поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Это была решающая победа. После вылета из Лиги чемпионов я ожидал, что мы покажем хорошую игру. Мы могли положиться на каждого, кто играл. Все прошло по плану. Я должен поблагодарить болельщиков сегодня.

Медленно, но верно я понимаю, что это был мой предпоследний домашний матч. Я не тоскую и не грущу, но это кажется странным", - сказал Мюллер.