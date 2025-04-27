  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Мюллер о матче Баварии против Майнца: Это был мой предпоследний домашний матч

В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мюллер о матче Баварии против Майнца: Это был мой предпоследний домашний матч

Германия

С нотой грусти

Мюллер о матче Баварии против Майнца: Это был мой предпоследний домашний матч

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал матч против "Майнца".

Футболист заявил, что матч пошёл по плану и поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Это была решающая победа. После вылета из Лиги чемпионов я ожидал, что мы покажем хорошую игру. Мы могли положиться на каждого, кто играл. Все прошло по плану. Я должен поблагодарить болельщиков сегодня.

Медленно, но верно я понимаю, что это был мой предпоследний домашний матч. Я не тоскую и не грущу, но это кажется странным", - сказал Мюллер.

Напомним, что Мюллер провёл 500-й матч за "Баварию" в Бундеслиге. В матче против "Майнца" он вышел на поле на 6 минут.

Читайте такжеКомпани прокомментировал юбилейный матч нападающего Баварии в Бундеслиге
По теме
yellow-arrow
Лучший бомбардир Баварии о матче против Майнца: Сегодня мы были под давлением
yellow-arrow
Нико Ковач после матча с Хоффенхаймом: Так нужно бороться за достижение своих целей
yellow-arrow
Автор победного гола Боруссии Д в матче Бундеслиги: Нам просто нужно продолжать
Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости