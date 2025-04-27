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Лучший бомбардир Баварии о матче против Майнца: Сегодня мы были под давлением

Германия

Нападающий прокомментировал матч Бундеслиги

Лучший бомбардир Баварии о матче против Майнца: Сегодня мы были под давлением

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лучший бомбардир "Баварии" Харри Кейн прокомментировал поединок против "Майнца".

Английский футболист заявил, что команда в матче пребывала под давлением, но показала выдающийся матч.

"Сегодня была важная победа, это главное. В субботу у нас будет большой шанс выиграть титул. Сегодня это был большой шаг. Я доволен результатом и матчем. Сегодня мы были под давлением, люди говорили, что мы уже выиграли титул, но вы должны выйти и показать себя против соперников, которым мы проиграли ранее в этом сезоне.

Я думаю, это было выдающееся выступление, мы предоставили им очень мало шансов. Забить три гола и не пропустить ни одного гола — это хорошее выступление", - сказал Кейн.

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Харри Кейн в матче против "Майнца" получил жёлтую карточку, из-за которой пропустит следующий матч против "РБ Лейпцига" 3 мая.

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Бавария (Мюнхен) Майнц Харри Кейн
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Источник:
Bayern
Опубликовал: Владислав Прийменко
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