Бундеслига. 31-й тур

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Унион 1:1

Голы: Беро 68 – Холлербах 17

"Бохум" прервал серию из 5 поражений ничьей с "Унионом". Но такой результат вряд ли оставил довольными подопечных Дитера Хеккинга. Ведь в этом туре оба конкурента за 16-е место не просто не проиграли, и взяли по 3 очка в своих матчах. И отставание от третьего с конца "Хайденхайма" увеличилось уже до 4 пунктов.

Нужно сказать, что это был тот день, когда "Бохуму" действительно не повезло. Они ушли на перерыв с одним допущенным ударом с xG 0.02. Но беда в том, что "Унион" забил. Холлербах слету после углового поймал мяч за пределами штрафной, и после рикошета от защитника счет был открыт.

"Бохум" и сам не особо создавал, но на проигрыш они точно не наиграли. "Унион" хоть и гарантировал себе выживание, но пропускать сегодня не собирался. И их низкий блок стал проблемой для хозяев, которые не могли выдать ничего лучше, чем забросы кроссов из глубины, которые были легкой задачей для тройки центрбеков гостей.

Потому "Бохуму" пришлось ждать индивидуальных ошибок берлинцев, ведь без них ничего не шло. Подарок совершил Кверфельд. Глупо прихватил де Вита за футболку на линии штрафной при забросе из глубины. И подарил Беро шанс сравнять, которым он воспользовался уже с добивания.

"Бохум" до конца пытался давить и доигрывал уже в 4 центральных нападающих. Но игра ва-банк ничего не принесла – берлинцы справлялись. А потому 1:1, на радость "Хайденхайму" и "Хольштайну".

Бохум: Хорн – Эрманн (Пасслак, 81), Медич, Бернардо – Гамбоа (Масурас, 46), Беро, Краус, Виттек – Хофманн (де Вит, 61) – Брошински (Хольтманн, 61), Боаду

Унион: Реннов – Дуки, Кверфельд, Лейте (Фогт, 64) – Триммель, Шефер, Хедира, Хаберер (Бенеш, 84), Роте – Холлербах (Скарке, 84), Илич (Любичич, 90+5)