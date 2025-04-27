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"Это просто безумное правило". Нападающий Баварии отреагировал на дисквалификацию на матч Бундеслиги

Германия

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"Это просто безумное правило". Нападающий Баварии отреагировал на дисквалификацию на матч Бундеслиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Баварии" Харри Кейн отреагировал на дисквалификацию на ближайший матч Бундеслиги.

По словам английского футболиста, в Бундеслиге не хватает правила Английской
Премьер-Лиги, когда в середине сезона сбрасываются полученные жёлтые карточки

"Я очень разочарован тем, что получил желтую карточку. Потому что я также знал, что у меня уже есть четыре желтые карточки. Это безумие - быть дисквалифицированным с пятью желтыми карточками в 34 матчах.

Это просто безумное правило. Как и в Премьер-лиге, в середине сезона должен быть сброс желтых карточек", - заявил Кейн.

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Напомним, что Харри Кейн получил жёлтую карточку на 45+1-й минуте в матче против "Майнца" и пропустит встречу с "РБ Лейпциг".

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Источник:
Sky Sports Germany
Опубликовал: Владислав Прийменко
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