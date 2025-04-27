"Это просто безумное правило". Нападающий Баварии отреагировал на дисквалификацию на матч Бундеслиги

Нападающий "Баварии" Харри Кейн отреагировал на дисквалификацию на ближайший матч Бундеслиги.

По словам английского футболиста, в Бундеслиге не хватает правила Английской

Премьер-Лиги, когда в середине сезона сбрасываются полученные жёлтые карточки

"Я очень разочарован тем, что получил желтую карточку. Потому что я также знал, что у меня уже есть четыре желтые карточки. Это безумие - быть дисквалифицированным с пятью желтыми карточками в 34 матчах.

Это просто безумное правило. Как и в Премьер-лиге, в середине сезона должен быть сброс желтых карточек", - заявил Кейн.