Германия
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Бундеслига. Вердер – Санкт-Паули 0:0. Закономерная ничья
Гости прервали 4-матчевую серию побед Бремена
Фото: imago
Бундеслига. 31-й тур
Бремен, Везерштадион
Вердер – Санкт-Паули 0:0
Вердер: Цеттерер – Штарк, Фридль, Пипер – Вайзер, Стаге, Линен (Биттенкурт, 81), Агу (Кен, 81) – Нджинма (Берк, 69), Шмид – Дукш
Санкт-Паули: Василь – Немет, Валь, ван дер Хейден (Ритцка, 88) – Салиакас, Бухальфа (Вагнер, 75), Смит, Треу – Вайсхаупт (Саад, 62), Гилавоги (Эггештайн, 88) – Синани (Меткалф, 75)
Удаление: Меткалф 90+2 (вторая жк)
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