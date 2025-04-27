  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига. Вердер – Санкт-Паули 0:0. Закономерная ничья

В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига. Вердер – Санкт-Паули 0:0. Закономерная ничья

Германия
Обновлено

Гости прервали 4-матчевую серию побед Бремена

Бундеслига. Вердер – Санкт-Паули 0:0. Закономерная ничья

Фото: imago

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 31-й тур

Бремен, Везерштадион

Вердер – Санкт-Паули 0:0

Вердер: Цеттерер – Штарк, Фридль, Пипер – Вайзер, Стаге, Линен (Биттенкурт, 81), Агу (Кен, 81) – Нджинма (Берк, 69), Шмид – Дукш

Санкт-Паули: Василь – Немет, Валь, ван дер Хейден (Ритцка, 88) – Салиакас, Бухальфа (Вагнер, 75), Смит, Треу – Вайсхаупт (Саад, 62), Гилавоги (Эггештайн, 88) – Синани (Меткалф, 75)

Удаление: Меткалф 90+2 (вторая жк)

По теме
yellow-arrow
"Это просто безумное правило". Нападающий Баварии отреагировал на дисквалификацию на матч Бундеслиги
yellow-arrow
Бундеслига. Бохум – Унион 1:1. Когда 1-й пункт за 6 туров не в радость
yellow-arrow
Лучший бомбардир Баварии о матче против Майнца: Сегодня мы были под давлением
Вердер (Бремен) Санкт-Паули (Гамбург)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости