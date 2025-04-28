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Бавария может продать прошлогоднего новичка
Быстро передумали
fcBinside.de
"Бавария" планирует продать одного из прошлогодних новичков.
Как сообщил журналист Саша Тавольери из издания Sky Sport, мюнхенский клуб рассматривает возможность продажи Саши Бои, поскольку руководство сожалеет о его подписании. В его услугах заинтересованы несколько команд из Лиги 1, в частности "Марсель", "Лион" и "Ницца". Но они будут готовы предложить только аренду, а не полноценный трансфер, что пока не входит в планы "Баварии", которая ищет возможность реинвестировать средства от продажи игрока для его замены.
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В этом сезоне Саша Бои принял участие в 15 матчах за "Баварию", отдав две голевые передачи. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
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