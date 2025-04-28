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Хавбек Баварии хочет остаться в своем клубе, несмотря на интерес из АПЛ

Германия

Пальинья не собирается менять клуб

Хавбек Баварии хочет остаться в своем клубе, несмотря на интерес из АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Португальский полузащитник Жоау Пальинья настроен остаться в мюнхенской "Баварии", несмотря на интерес к нему со стороны клубов английской Премьер-лиги. Об этом пишет Флориан Плеттенберг.

По информации источника, на данный момент никаких официальных переговоров с другими клубами относительно возможного трансфера футболиста не ведется. Приоритетом для 29-летнего игрока является закрепление своих позиций в составе "Баварии", ведь переход в этот гранд всегда был его мечтой.

Жоау в текущем сезоне сыграл 22 матча - 932 минуты.

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Бавария (Мюнхен) Жоау Пальинья
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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