Хавбек Баварии хочет остаться в своем клубе, несмотря на интерес из АПЛ

Португальский полузащитник Жоау Пальинья настроен остаться в мюнхенской "Баварии", несмотря на интерес к нему со стороны клубов английской Премьер-лиги. Об этом пишет Флориан Плеттенберг.

По информации источника, на данный момент никаких официальных переговоров с другими клубами относительно возможного трансфера футболиста не ведется. Приоритетом для 29-летнего игрока является закрепление своих позиций в составе "Баварии", ведь переход в этот гранд всегда был его мечтой.

Жоау в текущем сезоне сыграл 22 матча - 932 минуты.