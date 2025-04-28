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Защитник Байера может покинуть клуб летом: клаусула составляет 60 млн евро

Германия

Клуб хочет сохранить Инкапье в своем кладе

Защитник Байера может покинуть клуб летом: клаусула составляет 60 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Байера" Пьеро Инкапье имеет клаусулу о выкупе в своем контракте, которая станет активной этим летом. По информации Флориана Плеттенберга, сумма отступных за 23-летнего футболиста составляет около 60 миллионов евро.

Возможность летнего трансфера игрока не исключается - по сообщениям, уже поступали запросы по его переходу. Но леверкузенский "Байер" очень заинтересован в том, чтобы сохранить защитника в своем составе.

Инкапье в текущем сезоне сыграл 42 матча, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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