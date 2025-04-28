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Хавбек ПСЖ: Арсенал очень силен на стандартах
Витинья ответил на вопросы журналистов перед матчем в ЛЧ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Витинья поделился своими мыслями накануне важного матча против лондонского "Арсенала" в рамках полуфинала Лиги чемпионов.
"Мы не собираемся менять все в том, как мы играем, но, конечно, мы будем делать другие вещи, чтобы выиграть завтра. Мы знаем, что "Арсенал" очень силен на стандартах и все еще остается хорошей командой по сравнению с октябрем. У них очень хорошая команда, это их главная характеристика. В атаке, в защите, они делают все вместе, немного похоже на нас. Важно сохранять холодную голову и оставаться сосредоточенным. Это очень важный аспект в таких матчах с таким давлением", - сказал футболист.
Напомним, что поединок между лондонским "Арсеналом" и "Пари Сен-Жермен" состоится завтра, 29 апреля, в 22:00 по киевскому времени.
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