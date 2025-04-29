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Звездный полузащитник вряд ли будет частью будущего дортмундской Боруссии

Германия

Покинет команду 

Звездный полузащитник вряд ли будет частью будущего дортмундской Боруссии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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По информации издания Ruhr Nachrichten, дортмундская "Боруссия" уже дала понять, что Юлиан Брандт вряд ли останется частью будущего клуба.

Желаемым решением для позиции под "десятки" остается Райан Шерки из "Лиона", которого "Боруссия" пыталась подписать прошлым летом и в это зимнее трансферное окно. Теперь же они хотят предпринять третью попытку подписать Шерки.

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Существует вероятность, что Брандт останется в "Боруссии", если покажет себя в последних трех матчах сезона, но даже его выступление в игре против "Хоффенхайма" на выходных не изменило позицию клуба. После того, как он забил в субботу, Брандт сделал празднование "продолжайте говорить" в ответ на недавние слухи относительно своего будущего.

Добавим, что в этом сезоне на счету немца 5 голов и 11 ассистов в 42-х матчах за "Боруссию" во всех турнирах.

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Боруссия (Дортмунд) Юлиан Брандт
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Источник:
Ruhr Nachrichten
Опубликовал: Алексей Полищук
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