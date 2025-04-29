Защитник Баварии рассказал о том, как ему удается играть с травмой

Центральный защитник "Баварии" Ким Мин-дже уже несколько месяцев играет через боль, жертвуя собой ради клуба. Несмотря на это, он сталкивается с критикой и даже фигурирует среди кандидатов на продажу этим летом. При этом руководство клуба публично его не защищает.

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О чем часто забывают в дискуссиях вокруг южнокорейца – с октября он выступает с проблемами ахиллова сухожилия, которые со временем переросли в воспаление. В матче против "Майнца" (3:0) в минувшую субботу боль была настолько сильной, что Ким вынужден был покинуть поле уже в перерыве.

"Проблемы с ахиллом продолжаются, но я стискиваю зубы. Глаза закрыл – и вперед. Ошибки, травмы или слишком много матчей – возможно, это лишь отговорки. Я должен оставаться сосредоточенным. Это моя работа. Я должен с этим справляться. Ошибки частично вызваны болью, но в конце концов я должен играть лучше", – говорит Ким.

Добавим, что в этом сезоне на счету центрбека 3 гола в 43-х матчах за "Баварию" во всех турнирах.