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Бавария заинтересована в трансфере защитника Барселоны

Германия

Могут активировать клаусулу

Бавария заинтересована в трансфере защитника Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Поскольку сезон близится к своему завершению, многие команды уже планируют следующий. В Каталонии внимание будет сосредоточено не только на потенциальных приходах, но и на уходах. Пожалуй, наибольшее внимание будет приковано к Рональду Араухо. В январе он подписал новое соглашение до 2031 года, но в его новом контракте есть клаусула в размере 65 миллионов евро, которая будет действовать с 1 по 15 июля этого лета, если он захочет покинуть клуб.

По информации Diario Sport, "Бавария" уже интересовалась ситуацией защитника. Они проявляли интерес еще в прошлом году, когда обсуждалось возможное подписание за сумму от 60 до 80 миллионов евро. Мюнхенцы были готовы предпринять шаги для его трансфера, пока Томас Тухель был тренером.

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Однако этот интерес остыл после того, как они потратили большие деньги на Ким Мин-Дже, но поскольку корейский защитник сейчас испытывает трудности в "Баварии", клуб рассматривает возможность его продажи, а полученные средства они планируют инвестировать в нового защитника. "Бавария" также интересуется Дином Хейсеном и Джонатаном Та, но они решили выяснить ситуацию с Араухо.

Добавим, что в этом сезоне на счету уругвайца 2 гола и 2 ассиста в 20 матчах за "Барселону" во всех турнирах.

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Источник:
Diario Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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