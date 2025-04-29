Бавария заинтересована в трансфере защитника Барселоны

Поскольку сезон близится к своему завершению, многие команды уже планируют следующий. В Каталонии внимание будет сосредоточено не только на потенциальных приходах, но и на уходах. Пожалуй, наибольшее внимание будет приковано к Рональду Араухо. В январе он подписал новое соглашение до 2031 года, но в его новом контракте есть клаусула в размере 65 миллионов евро, которая будет действовать с 1 по 15 июля этого лета, если он захочет покинуть клуб.

По информации Diario Sport, "Бавария" уже интересовалась ситуацией защитника. Они проявляли интерес еще в прошлом году, когда обсуждалось возможное подписание за сумму от 60 до 80 миллионов евро. Мюнхенцы были готовы предпринять шаги для его трансфера, пока Томас Тухель был тренером.

Однако этот интерес остыл после того, как они потратили большие деньги на Ким Мин-Дже, но поскольку корейский защитник сейчас испытывает трудности в "Баварии", клуб рассматривает возможность его продажи, а полученные средства они планируют инвестировать в нового защитника. "Бавария" также интересуется Дином Хейсеном и Джонатаном Та, но они решили выяснить ситуацию с Араухо.

Добавим, что в этом сезоне на счету уругвайца 2 гола и 2 ассиста в 20 матчах за "Барселону" во всех турнирах.