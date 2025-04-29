Байер готов отпустить своего лидера этим летом

По данным Sky Germany, "Барселона" проявляет интерес к левому защитнику "Байера" Алехандро Гримальдо, который может покинуть клуб этим летом.

Каталонцы заинтересованы в том, чтобы вернуть Гримальдо на "Камп Ноу", а спортивный директор Деку является большим поклонником 29-летнего испанца, который уже играл в системе "Барсы", а в 2016 году перешел в "Бенфику", где и сделал себе имя.

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Возвращение в "Барселону" является мечтой самого футболиста. Несмотря на действующий контракт с "Байером", который действует до 2027 года, существует договоренность, которая позволит ему покинуть клуб в случае предложения от "блаугранас". Ожидается, что Гримальдо будет готов уйти летом. Если это произойдет, "Байер" потребует за него от 30 до 40 миллионов евро, но "Барсе" сперва придется кого-то продать, чтобы осуществить трансфер.

Добавим, что в этом сезоне на счету Гримальдо 4 гола и 12 ассистов в 45 матчах за "Байер" во всех турнирах.