Бавария почти договорилась со звездой Байера о переходе

Мюнхенская "Бавария" близка к достижению принципиальной договоренности с лагерем полузащитника "Байера" Флориана Вирца относительно его перехода. Об этом сообщает Bayern & Germany.

В то же время переговоры между "Баварией" и леверкузенским "Байером" по сумме трансфера еще продолжаются. Несмотря на это, на данный момент именно мюнхенский гранд считается главным фаворитом в борьбе за подписание Флориана.

Добавим, что Вирц в текущем сезоне забил 15 голов и отдал 13 результативных передач в 42 матчах.