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Бавария почти договорилась со звездой Байера о переходе
Но переговоры с Байером еще продолжаются
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" близка к достижению принципиальной договоренности с лагерем полузащитника "Байера" Флориана Вирца относительно его перехода. Об этом сообщает Bayern & Germany.
В то же время переговоры между "Баварией" и леверкузенским "Байером" по сумме трансфера еще продолжаются. Несмотря на это, на данный момент именно мюнхенский гранд считается главным фаворитом в борьбе за подписание Флориана.
Добавим, что Вирц в текущем сезоне забил 15 голов и отдал 13 результативных передач в 42 матчах.
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