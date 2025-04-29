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Бавария почти договорилась со звездой Байера о переходе

Германия
Обновлено

Но переговоры с Байером еще продолжаются

Бавария почти договорилась со звездой Байера о переходе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" близка к достижению принципиальной договоренности с лагерем полузащитника "Байера" Флориана Вирца относительно его перехода. Об этом сообщает Bayern & Germany.

В то же время переговоры между "Баварией" и леверкузенским "Байером" по сумме трансфера еще продолжаются. Несмотря на это, на данный момент именно мюнхенский гранд считается главным фаворитом в борьбе за подписание Флориана.

Добавим, что Вирц в текущем сезоне забил 15 голов и отдал 13 результативных передач в 42 матчах.

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Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Флориан Виртц
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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