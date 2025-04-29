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Марсель заинтересовался опытным защитником Боруссии
Об этом пишет Get Football News France
Фото: "Боруссия" Дортмунд
"Марсель" нацелился на защитника дортмундской "Боруссии" Рами Бенсебаини.
По информации Get Football News France, "Марсель" еще не контактировал напрямую с игроком относительно возможного перехода. Однако, по данным издания, "Боруссия" не против продажи Бенсебаини, чей контракт с клубом рассчитан до 2027 года.
Рами в текущем сезоне сыграл 41 матч, в которых забил 3 гола и отдал 6 ассистов.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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