Марсель заинтересовался опытным защитником Боруссии

"Марсель" нацелился на защитника дортмундской "Боруссии" Рами Бенсебаини.

По информации Get Football News France, "Марсель" еще не контактировал напрямую с игроком относительно возможного перехода. Однако, по данным издания, "Боруссия" не против продажи Бенсебаини, чей контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

Рами в текущем сезоне сыграл 41 матч, в которых забил 3 гола и отдал 6 ассистов.