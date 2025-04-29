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Звездный игрок Байера попал на радар Реала
Виртц привлек внимание сливочных
Getty Images_
Полузащитник "Байера" Флориан Виртц попал в сферу интересов мадридского "Реала". Об этом сообщает издание Defensa Central.
По информации источника, 21-летний игрок рассматривается как потенциальная замена бразильскому вингеру Родриго, с которым "сливочные" планируют расстаться в будущем.
Добавим, ранее
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Источник:Defensacentral
Опубликовал: Екатерина Власова
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.04.2025 в 20:27
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