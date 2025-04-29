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Звездный игрок Байера попал на радар Реала

Германия

Виртц привлек внимание сливочных

Звездный игрок Байера попал на радар Реала

Getty Images_

Новина українською

Полузащитник "Байера" Флориан Виртц попал в сферу интересов мадридского "Реала". Об этом сообщает издание Defensa Central.

По информации источника, 21-летний игрок рассматривается как потенциальная замена бразильскому вингеру Родриго, с которым "сливочные" планируют расстаться в будущем.

Добавим, ранее сообщалось, что "Бавария" и "Байер" уже ведут переговоры по сумме трансфера футболиста.

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Реал (Мадрид) Байер (Леверкузен) Флориан Виртц
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Источник:
Defensacentral
Опубликовал: Екатерина Власова
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.04.2025 в 20:27
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.04.2025 в 20:27
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