Звездный игрок Байера попал на радар Реала

Полузащитник "Байера" Флориан Виртц попал в сферу интересов мадридского "Реала". Об этом сообщает издание Defensa Central.

По информации источника, 21-летний игрок рассматривается как потенциальная замена бразильскому вингеру Родриго, с которым "сливочные" планируют расстаться в будущем.