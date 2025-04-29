Монако интересуется опытным центрбеком Баварии опытным центрбеком Баварии

31-летний защитник Эрик Дайер близок к подписанию контракта с "Монако" на правах свободного агента. Об этом сообщает издание L'Équipe.

Контракт Дайера с мюнхенской "Баварией" завершается в конце текущего сезона, и футболист не планирует его продлевать.

"Монако" сейчас занимает четвертое место во французской Лиге 1 и ведет борьбу за выход в Лигу чемпионов УЕФА в следующем сезоне. Руководство клуба активно работает над усилением состава на летнее трансферное окно.

Добавим, что Эрик в текущем сезоне сыграл 25 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.