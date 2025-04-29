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Монако интересуется опытным центрбеком Баварии опытным центрбеком Баварии

Германия

Дайер может перейти в Лигу 1

Монако интересуется опытным центрбеком Баварии опытным центрбеком Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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31-летний защитник Эрик Дайер близок к подписанию контракта с "Монако" на правах свободного агента. Об этом сообщает издание L'Équipe.

Контракт Дайера с мюнхенской "Баварией" завершается в конце текущего сезона, и футболист не планирует его продлевать.

"Монако" сейчас занимает четвертое место во французской Лиге 1 и ведет борьбу за выход в Лигу чемпионов УЕФА в следующем сезоне. Руководство клуба активно работает над усилением состава на летнее трансферное окно.

Добавим, что Эрик в текущем сезоне сыграл 25 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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Бавария (Мюнхен) Монако Эрик Дайер
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Источник:
L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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