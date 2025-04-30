Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известный инсайдер рассказал детали о переходе опытного игрока Баварии в Монако
Стороны уже достигли договоренности
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо рассказал детали о переходе опытного футболиста "Баварии" в "Монако".
Сообщается, что 31-летний Эрик Дайер покинет мюнхенскую команду летом на правах свободного агента. Его контракт с немецким топ-клубом действует до конца этого сезона. Английский центральный защитник подпишет контракт с монегасками до лета 2027 года с опцией его продления на еще один год. Все стороны уже достигли договоренности.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Эрик Дайер сыграл в 25 матчах за "Баварию", забив два гола и отдав один ассист. Его стоимость, по данным популярного портала Transfermarkt, оценивается в 8 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Лунин обиделся на Реал. Вместо украинца клуб готов подписать другого вратаря
- Украина договорилась о регулярных контрактах со страной, которая не желает ее вступления в ЕС
- Победа ПСЖ над Арсеналом, будущее Ротаня, контракт Куртуа и травма Рюдигера. Главные новости за 29 апреля
- Арсенал – ПСЖ, Барса – Интер, тур УПЛ и Челси – Ливерпуль. Расписание футбола на 28 апреля – 4 мая
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой